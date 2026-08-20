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Führerschein weg

Autofahrerin (66) rammte sich durch Tiroler Ort

Tirol
20.08.2026 20:00
Die Tirolerin hinterließ mit ihrem Auto eine Spur der Verwüstung.
Die Tirolerin hinterließ mit ihrem Auto eine Spur der Verwüstung.(Bild: P. Huber)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Eine Autofahrerin (66) hinterließ am Mittwochabend in Ellmau in Tirol regelrecht eine Spur der Verwüstung. Die Lenkerin krachte unter anderem gegen ein Verkehrsschild, den Vorbau des Musikpavillons, eine Hauswand und mehrere abgestellte Pkw. Verletzt wurde niemand.

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Zu einer regelrechten Unfallserie kam es am Mittwoch gegen 19 Uhr auf einer Gemeindestraße in Ellmau (Bezirk Kufstein). Die 66-jährige Österreicherin verlor dabei offenbar die Kontrolle über ihren Pkw und verursachte mehrere Verkehrsunfälle mit Sachschaden.

Auch Musikpavillon beschädigt
Auf ihrer Fahrt überfuhr die Frau zunächst ein Verkehrsschild. Anschließend beschädigte sie den Vorbau des örtlichen Musikpavillons sowie eine Hauswand. Und auch mehrere geparkte Autos wurden bei den Kollisionen beschädigt.

Frau verweigerte Alkotest
Trotz der zahlreichen Zusammenstöße wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Polizei nahm den Vorfall auf und wollte bei der Lenkerin einen Alkotest durchführen – doch diesen verweigerte die 66-Jährige.

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Reihe von Anzeigen werden folgen
Die Beamten nahmen der Frau daraufhin den Führerschein noch an Ort und Stelle ab. Nun wird der Vorfall sowohl strafrechtlich als auch verwaltungsrechtlich geprüft. Anzeigen ergehen an die Staatsanwaltschaft Innsbruck sowie an die Bezirkshauptmannschaft Kufstein.

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