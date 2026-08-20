Autofahrerin (66) rammte sich durch Tiroler Ort

Reihe von Anzeigen werden folgen

Die Beamten nahmen der Frau daraufhin den Führerschein noch an Ort und Stelle ab. Nun wird der Vorfall sowohl strafrechtlich als auch verwaltungsrechtlich geprüft. Anzeigen ergehen an die Staatsanwaltschaft Innsbruck sowie an die Bezirkshauptmannschaft Kufstein.