Sporting Braga gegen Austria Wien ab 21 Uhr LIVE

Manfred Fischer und Co. hoben am Mittwoch via Charterflieger nach Porto ab, von dort ging es mit dem Bus nach Braga weiter. Nach Enttäuschungen in den vergangenen Jahren hat die Austria heuer international zu überzeugen vermocht. „Der Einzug ins Play-off war schon ein Erfolg für uns, mit dem man nicht unbedingt rechnen durfte“, meinte Helm. Für den Einzug in die Ligaphase muss sich sein Team nun aber steigern.