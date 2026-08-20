Sporting Braga gegen Austria Wien ab 21 Uhr LIVE

Letzte Hürde für die Wiener Austria! Die Veilchen treffen in der Conference-League-Qualifikation im Play-off-Finale auf den portugiesischen Klub Sporting Braga. Das Hinspiel beginnt heute um 21 Uhr. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Die Austria geht in der klaren Rolle des Außenseiters ins Play-off zur Conference League. Mit Sporting Braga wartet der Halbfinalist der vergangenen Europa League mit „Guardiola-Flair“ auf die Violetten. Teil eins des Duells findet heute in Bragas Felsenstadion statt. Austria-Trainer Stephan Helm will die spezielle Europacup-Atmosphäre in der „ikonischen“ Arena nutzen und „das Bestmögliche herausholen“.
Manfred Fischer und Co. hoben am Mittwoch via Charterflieger nach Porto ab, von dort ging es mit dem Bus nach Braga weiter. Nach Enttäuschungen in den vergangenen Jahren hat die Austria heuer international zu überzeugen vermocht. „Der Einzug ins Play-off war schon ein Erfolg für uns, mit dem man nicht unbedingt rechnen durfte“, meinte Helm. Für den Einzug in die Ligaphase muss sich sein Team nun aber steigern.
Austria trifft auf Guardiola-Schüler
Braga reihte sich in der abgelaufenen Saison der portugiesischen Liga wieder als vierte Kraft hinter Meister Porto sowie den Lissaboner Großklubs Sporting und Benfica ein. In der Conference-League-Qualifikation startet der Klub aus dem Norden Portugals wie die Austria in der zweiten Runde und kam bei den Aufstiegen gegen Zeleznicar Pancevo aus Serbien (1:0, 4:0) sowie Dinamo Minsk (1:0, 0:0) nicht ins Wanken.
„Sie haben eine hohe Ballsicherheit und können mit ihrer spielerischen Qualität jederzeit den Spielrhythmus bestimmen“, analysierte Helm den Gegner. Mit dem Spanier Carlos Vicens steht bei Braga ein Mann an der Seitenlinie, der bis 2025 als Assistenzcoach von Guardiola bei Manchester City arbeitete. Dies sei laut Helm in Bragas Spielstil „eindeutig erkennbar“. Dennoch: „Jede Mannschaft bietet aber auch gewisse Weak Points an, aus denen wir unsere Vorteile ziehen wollen.“
Braga mit Ex-Barca-Angreifer und Altstar
Der gefährlichste Spieler von Braga ist der spanische Angreifer Pau Victor (24), der bereits für den FC Barcelona stürmte. Im Mittelfeld ist Portugals 39-jähriger Ex-Internationaler Joao Moutinho (146 Länderspiele) noch immer dabei. Nach dem Erfolgslauf in der Europa League kassierte Braga im Sommer alleine für Torhüter Lukas Hornicek und Offensivmann Rodrigo Zalazar mehr als 60 Millionen Euro. Ablösefrei ging Florian Grillitsch, der seinen Vertrag per Option auflöste und bei Frosinone in Italien unterschrieb.
Die Austria will mit der stärksten zur Verfügung stehenden Elf dagegensetzen. Die Wiener haben ihr Ligaspiel gegen die WSG Tirol verschoben und sind am Wochenende spielfrei. Für Helm ergeben sich dadurch „mehr Freiheiten für unsere Personalentscheidungen im Hinspiel gegen Braga“. Personell sind bis auf Philipp Wiesinger und die Langzeitverletzten Manprit Sarkaria und Noah Botic alle Stammkräfte dabei.
Eine Pause legt vor dem Rückspiel in Wien am 27. August (20.30) auch Braga ein. Am vergangenen Wochenende war Sporting unfreiwillig spielfrei. Nach einer im Auswärtsspiel gegen Minsk in Bulgarien eingefangenen Lebensmittelvergiftung waren zahlreiche Spieler erkrankt, die Ligapartie gegen Gil Vicente wurde verschoben. Zu Wochenbeginn stiegen laut Klubangaben einige symptomfreie Profis wieder ins Training ein, andere fehlten weiter.
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