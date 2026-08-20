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Vom Strand zur Bühne

So heiß ist der Sommer der Schlagerprinzessinnen

Adabei Österreich
20.08.2026 20:00
Vom Strand in Italien direkt auf die Teichalm: Melissa Naschenweng.
Vom Strand in Italien direkt auf die Teichalm: Melissa Naschenweng.(Bild: Instagram/Melissa Naschenweng)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Melissa Naschenweng, Natalie Holzner, Simone Stelzer & Co. – wie, wo und mit wem sich die Stars und Sternchen von der Sonne küssen lassen.

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Bei Simone Stelzer (56) ist der Fall klar: An diesem Wochenende gibt es keine Pause, sie wird neben Kolleginnen wie Tirols Hannah Hofer (44) auf der Bühne beim Linzer „Krone“-Fest stehen. Und das aber auch nur, um am Tag danach in die Steiermark zu zischen und dort erneut bei einem Event aufzutreten.

Vom Meer zur Teichalm
Derlei Themen plagen Melissa Naschenweng (noch) nicht. Bis Ende nächster Woche genießt die 36-Jährige „la dolce vita“ – und versüßt dabei ihren Fans die Wartezeit mit feschen Badebildern vom Strand in Italien.

Als „Lady in Red“ watet sie da durchs Wasser und macht sich bereit für neue Heldentaten auf den heimischen Konzertbühnen. So wie nächsten Samstag, wenn sie zu ihrem „Bergbauern Open Air“ auf die Teichalm in die Steiermark lädt.

Auch bei den Kolleginnen Beatrice Turin (30) und Natalie Holzner (34) läuft’s gerade. Gleich nach ihrem Videodreh für die neue Single „Traumschiff“ ging es für Letztere – Kurzurlaub auf Mallorca inklusive – weiter auf die Bretter, die für sie die Welt bedeuten.

So tritt sie bei ihrer Heim-Schlagernacht auf der Burg Obervoitsberg (hier trifft sie Kollegin Turin wieder) sowie als Support-Act bei Maite Kellys Tour durch Österreich auf.

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