So heiß ist der Sommer der Schlagerprinzessinnen

Bei Simone Stelzer (56) ist der Fall klar: An diesem Wochenende gibt es keine Pause, sie wird neben Kolleginnen wie Tirols Hannah Hofer (44) auf der Bühne beim Linzer „Krone“-Fest stehen. Und das aber auch nur, um am Tag danach in die Steiermark zu zischen und dort erneut bei einem Event aufzutreten.