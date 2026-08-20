E-Biker (66) bei Kollision mit Klein-Lkw verletzt

Dramatische Szenen spielten sich Donnerstagmittag in Kirchbichl in Tirol ab: Gegen 13 Uhr kam es auf der Grattenstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Klein-Lkw und einem E-Biker. Der 66-jährige Pedalritter wurde dabei erheblich verletzt.
Der Klein-Lkw war auf der Grattenstraße in Richtung Süden unterwegs, als es zur Kollision mit dem 66-Jährigen kam, der in Richtung Loferer Straße fuhr.
Der deutsche Radfahrer wurde nach dem Unfall vom Rettungsdienst versorgt und anschließend mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.
Genauer Unfallhergang noch unklar
An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. „Die näheren Umstände des Unfallhergangs sind derzeit noch Gegenstand von weiteren Erhebungen“; heißt es seitens der Polizei.
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