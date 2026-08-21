Nur noch Räder auf Parkplatz in Innenstadt erlaubt

Neue Leihräder kosten in der Mozartplatz auch Stellplätze für Autos. Besonders am Äußeren Stein bringt das Anrainer auf die Palme, denn durch die S-Bikes fallen hier zehn Prozent der Stellflächen weg. Nun stellt die Stadt eine Parkzone nur für Bewohner in Aussicht ...
Der Wirbel um die neuen S-Bike-Stationen in der Stadt Salzburg reißt nicht ab. Besonders ärgerlich für Altstadt-Bewohner: Am Äußeren Stein fallen wegen des Fahrradverleihs drei von insgesamt 30 Parkplätzen weg. Die ohnehin begrenzten Stellflächen dort sind zudem häufig durch Touristenautos belegt.
„Wir wurden hier nicht einmal informiert, sondern gleich vor vollendete Tatsachen gestellt“, ärgert sich ein Anrainer. Gemeinsam haben er und einige Nachbarn deswegen bei der Stadt angefragt. Der Standort für die Elektrofahrräder sei das Ergebnis einer Abstimmung der Stadtplanung mit dem Land Salzburg und dem Verkehrsverbund heißt es in der offiziellen Antwort. Die Bedenken der Anrainer seien aber nachvollziehbar.
Deshalb stellt die Stadt am Äußeren Stein nun reine Anrainerparkplätze in Aussicht. Dieses Vorhaben müsse allerdings noch geprüft werden.
Prüfen lässt die Stadt nach den „Krone“-Berichten über die massiven Startschwierigkeiten des S-Bike-Systems zudem alle bereits festgelegten Standorte. Dabei werden auch Bewohner um Hilfe gebeten.
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