Nur noch Räder auf Parkplatz in Innenstadt erlaubt

„Wir wurden hier nicht einmal informiert, sondern gleich vor vollendete Tatsachen gestellt“, ärgert sich ein Anrainer. Gemeinsam haben er und einige Nachbarn deswegen bei der Stadt angefragt. Der Standort für die Elektrofahrräder sei das Ergebnis einer Abstimmung der Stadtplanung mit dem Land Salzburg und dem Verkehrsverbund heißt es in der offiziellen Antwort. Die Bedenken der Anrainer seien aber nachvollziehbar.