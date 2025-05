Skigebiet Schetteregg schlittert in den Konkurs

Über die Egger Skilift Liftgesellschaft m.b.H. & Co KG ist am Landesgericht Feldkirch das Konkursverfahren eröffnet worden. Das von der Gesellschaft geführte kleine Skigebiet Schetteregg im Bregenzerwald hatte lange um sein Fortbestehen gerungen. Nun sei eine Fortführung des Unternehmens aber nicht mehr geplant, erklärte der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am Dienstag. Die Höhe der Schulden beläuft sich laut KSV1870 auf rund 1,3 Millionen Euro. Fünf Dienstnehmer sind betroffen.