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Fan.at Spiel der Runde

Gleich elf Treffer entzückten 800 Fans beim Derby

Fußball Unterhaus
06.10.2026 09:57
Der SC Göfis durfte im FAN.at Spiel der Runde jubeln
Der SC Göfis durfte im FAN.at Spiel der Runde jubeln(Bild: SC Göfis)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

Das gibt es auch nicht alle Tage! Beim FAN.at Spiel der Runde gab es im Vorarlbergliga-Derby zwischen Frastanz und Göfis gleich elf (!) Tore. Kurios: Während Göfis-Coach Atav den Sieg auch in der Höhe als hochverdient einordnete, fiel die Pleite für Frastanz-Trainer Sen die Pleite fiel zu hoch aus. Waren die beiden etwa auf zwei verschiedenen Partien?

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„Eine gute Vorbereitung in der Woche vor dem Duell mit Frastanz war der Ursprung für den Derbysieg. Der war mit 8:3 auch hochverdient“, meinte Göfis-Trainer Müslüm Atav nach dem Sieg in Frastanz vor 800 Zuschauern. Den schlechten Saisonstart – ein Punkt aus drei Spielen – haben die Göfner mit vier Erfolgen in den letzten fünf Runden längst wieder wettgemacht. Einen kleinen Seitenhieb auf das Spiel der Frastner konnte sich Atav nicht verkneifen: „Sie haben nur lange Bälle gespielt, das ist für mich kein Fußball.“

Komplett unterschiedliche Einschätzungen
„Die Niederlage war eindeutig zu hoch. Man kann nicht sagen, dass Göfis klar die bessere Mannschaft war. Jeder Schuss von ihnen war ein Tor. Wobei wir sagen müssen, dass wir uns bei mehr als der Hälfte der Gegentore ungeschickt verhalten und uns diese selbst geschossen haben. Was nicht heißen soll, das Göfis eine schlechte Mannschaft hat. Speziell in der Offensive haben sie enorme Qualität“, redete sich Frastanz-Coach Rifat Sen den Frust von der Seele.
Unklar bleibt, weshalb die beiden Trainer das Spiel so unterschiedlich gesehen haben. War einer der beiden vielleicht sogar auf einem anderen Spiel? Wohl eher nicht...

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„Viele Punkte kosten Geld“
Die Göfner haben sich mit diesem Sieg in den Favoritenkreis der Liga geschossen. Muss Göfis jetzt für eine Aufstiegsprämie sparen? „Nein“, sagt Obmann Christian Schmiedle, „wir haben mit den Spielern nichts vereinbart. Aber klar ist, viele Punkte kosten auch Geld.“ 

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