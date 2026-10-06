Gleich elf Treffer entzückten 800 Fans beim Derby

Komplett unterschiedliche Einschätzungen

„Die Niederlage war eindeutig zu hoch. Man kann nicht sagen, dass Göfis klar die bessere Mannschaft war. Jeder Schuss von ihnen war ein Tor. Wobei wir sagen müssen, dass wir uns bei mehr als der Hälfte der Gegentore ungeschickt verhalten und uns diese selbst geschossen haben. Was nicht heißen soll, das Göfis eine schlechte Mannschaft hat. Speziell in der Offensive haben sie enorme Qualität“, redete sich Frastanz-Coach Rifat Sen den Frust von der Seele.

Unklar bleibt, weshalb die beiden Trainer das Spiel so unterschiedlich gesehen haben. War einer der beiden vielleicht sogar auf einem anderen Spiel? Wohl eher nicht...