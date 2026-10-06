Zuschauer brachte Dornbirn-Derby zum überkochen

Zehn gelbe und eine gelbrote Karte verteilte Schiedsrichter Elvedin Crnkic im Duell zwischen Admira Dornbirn und dem Lokalrivalen Dornbirner SV. Hektisch wurde das Match aber erst in den letzten zehn Minuten, als die Partie mit 3:1 eigentlich schon entschieden war.
Auslöser dafür war ein Zuschauer, der den ins Aus geschossenen Ball nicht mehr zurückgeben wollte. Das erzürnte das DSV-Trainer-Duo Daniel Sereinig und Sebastian Mark so sehr, dass sie wegen lautstarker Kritik Gelb sahen. Mark regte sich nur Minuten später ein weiteres Mal auf, was dann die „Ampelkarte“ für ihn zur Folge hatte.
Effiziente Admiraner
Sportlich hatte die Admira mit 3:1 die Nase vorne, aber: „Die Admira hat viermal auf unser Tor geschossen, dreimal zappelte der Ball im Netz. Wir hatten die besseren Chancen, aber Admira-Keeper David Tschaler hielt an diesem Tag alles“, meint DSV-Sportchef Michael Kovacec.
Vier Zähler hinter Egg
Die Admira hat sich auf den zweiten Platz verbessert. Zehn Punkte aus den letzten vier Spielen sind um zwei mehr als Leader Egg im gleichen Zeitraum geholt hat. Trotzdem beträgt der Rückstand auf den Topfavoriten noch vier Zähler. „Das wird nur schwer aufholbar sein“, sagt Admira-Obmann Gerhard Ritter.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.