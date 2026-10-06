Zuschauer brachte Dornbirn-Derby zum überkochen

Auslöser dafür war ein Zuschauer, der den ins Aus geschossenen Ball nicht mehr zurückgeben wollte. Das erzürnte das DSV-Trainer-Duo Daniel Sereinig und Sebastian Mark so sehr, dass sie wegen lautstarker Kritik Gelb sahen. Mark regte sich nur Minuten später ein weiteres Mal auf, was dann die „Ampelkarte“ für ihn zur Folge hatte.