Die Wälder, die unsere Siedlungen schützen

Rund die Hälfte des Waldes in Vorarlberg – 49.000 von insgesamt 97.600 Hektar Waldfläche – erfüllt eine Schutzfunktion für Siedlungsgebiete und Infrastruktur. „Ohne intakte Schutzwälder wären rund zwei Drittel des Siedlungsraumes in Vorarlberg nicht bewohnbar“, betont Landesrat Christian Gantner. Mit dem bloßen Pflanzen von Bäumen ist es nicht getan, ein Schutzwald will entsprechend gepflegt werden. Doch die Forste schützen nicht nur, sie sind auch ständigen Angriffen ausgesetzt – die Gefahren sind vielfältig und reichen von Extremwettereignissen über Schädlingsbefall bis hin zu den negativen Folgen des Klimawandels.