Fahrerflucht in Lustenau: Radfahrer verletzt

Am Montagmorgen wurde ein Fahrradfahrer in Lustenau in der Nähe des Engelkreisverkehrs von einem Pkw touchiert. Der Radler kam dabei zu Sturz und verletzte sich. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrzeug mit Schweizer Kennzeichen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.
Der Unfall ereignete sich gegen 6 Uhr morgens auf der Reichshofstraße (L203) im Kreuzungsbereich Schützengartenstraße/Tavernhofstraße in Fahrtrichtung Engelkreisverkehr.
Das bis dato unbekannte Fahrzeug streifte den Radfahrer im Zuge eines Überholvorgangs. Der Mann stürzte zu Boden und zog sich dabei leichte Blessuren zu.
Polizei bittet um Hinweise
Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unbeirrt fort, ohne sich um den Verunglückten zu kümmern. Über den Pkw liegen keine weiteren Informationen vor, nur, dass er mit Schweizer Kennzeichen bestückt war.
Die Polizei bittet etwaige Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Angaben zu dem gesuchten Auto machen können, sich bei der Polizeiinspektion Lustenau zu melden.
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