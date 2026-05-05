In Deutschland
Biontech stellt Corona-Impfstoffproduktion ein
Das Mainzer Unternehmen Biontech stellt seine Corona-Impfstoffproduktion in Deutschland ein, schließt fast alle heimischen Produktionsstandorte und streicht bis zu 1860 Stellen. Mit dem radikalen Umbau reagiert Biontech auf die deutlich gesunkene Nachfrage nach Corona-Impfstoffen nach dem Ende der Pandemie.
Im Laufe des Jahres werden wir die letzten Chargen hier in Deutschland herstellen“, sagte eine Biontech-Sprecherin der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag. Lediglich der Hauptsitz in Mainz und die reinen Bürostandorte in Berlin und München bleiben erhalten.
Eingesparte Summen sollen in Krebsmedikamente fließen
Die Schließungen sollen bis Ende 2027 abgeschlossen sein. Für die betroffenen Standorte würden Verkaufsoptionen geprüft, um den Stellenabbau möglichst abzufedern. Bereits im vergangenen Jahr hatte Biontech einen Abbau von rund 950 bis 1350 Vollzeitkräften über die nächsten zwei Jahre angekündigt.
Wie viele Mitarbeiter das Unternehmen bereits verlassen haben, ist offen. Nun folgt der komplette Schnitt an den genannten Standorten, von dem insgesamt bis zu 1860 Arbeitsplätze betroffen sind. Die erwarteten Einsparungen sollen vollständig in die Entwicklung von Krebsmedikamenten fließen. Bis 2030 will sich das Unternehmen zu einem führenden Anbieter in der Onkologie entwickeln.
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