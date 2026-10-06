Sonne sticht Nebel aus: So wird der Dienstag

Nach einer ruhigen Nacht startet der Dienstag vielerorts mit einem kleinen Wetter-Zweikampf: Während sich in einigen Niederungen und inneralpinen Tälern zunächst Nebel oder Hochnebel halten können, lacht auf den Bergen schon von der Früh weg die Sonne vom Himmel. Auch sonst zeigt sich der Tag vielerorts freundlich und sonnig.
Im Laufe des Vormittags lösen sich die Nebelfelder zunehmend auf. Dann setzt sich verbreitet die Sonne durch, oft bleibt der Himmel sogar nahezu wolkenlos. Im Westen ziehen im Tagesverlauf allerdings mehr Wolken auf. Vor allem in Tirol muss am Nachmittag mit einzelnen Regenschauern gerechnet werden, auch ein Gewitter ist nicht ausgeschlossen.
Der Wind bleibt meist schwach, im Osten weht er zeitweise mäßig aus östlichen bis südlichen Richtungen. Die Temperaturen klettern auf angenehme 20 bis 25 Grad.
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So geht’s weiter: Auch der Mittwoch startet vielerorts sonnig, Frühnebel gibt es nur noch stellenweise. Im Tagesverlauf ziehen von Westen her langsam mehr Wolken auf, zunächst bleibt es aber weitgehend trocken. Mit 19 bis 25 Grad bleibt es weiterhin mild.
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