Sonne sticht Nebel aus: So wird der Dienstag

Im Laufe des Vormittags lösen sich die Nebelfelder zunehmend auf. Dann setzt sich verbreitet die Sonne durch, oft bleibt der Himmel sogar nahezu wolkenlos. Im Westen ziehen im Tagesverlauf allerdings mehr Wolken auf. Vor allem in Tirol muss am Nachmittag mit einzelnen Regenschauern gerechnet werden, auch ein Gewitter ist nicht ausgeschlossen.