Wolford lässt Kapitalerhöhung verstreichen

Die Durchführung der Kapitalerhöhung erscheint angesichts des erwartbaren Zeichnungsvolumens neuer Aktien aus wirtschaftlicher Sicht nicht sinnvoll, hieß es am Montag in einer Presseaussendung. Der Bregenzer Textilhersteller wird angesichts der seit Jahren anhaltenden finanziellen Probleme seine Pforten aber nicht endgültig schließen müssen: Die Hauptaktionärin habe nämlich die langfristige strategische Bedeutung der Wolford AG betont und bestätigt, dass die Gesellschaft weiterhin finanziell unterstützt werde – unter anderem mittels Gesellschafterdarlehen. Bei der nächsten Hauptversammlung wird der Vorstand vorschlagen, den Kapitalerhöhungsbeschluss zu widerrufen.