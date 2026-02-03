Wolford lässt Kapitalerhöhung verstreichen

Die gesetzliche Frist für die im Juli 2025 von der Hauptversammlung beschlossene Erhöhung des Grundkapitals von 14,87 auf bis zu 22,56 Millionen Euro hat das Unternehmen mit Ende Jänner verstreichen lassen.
Die Durchführung der Kapitalerhöhung erscheint angesichts des erwartbaren Zeichnungsvolumens neuer Aktien aus wirtschaftlicher Sicht nicht sinnvoll, hieß es am Montag in einer Presseaussendung. Der Bregenzer Textilhersteller wird angesichts der seit Jahren anhaltenden finanziellen Probleme seine Pforten aber nicht endgültig schließen müssen: Die Hauptaktionärin habe nämlich die langfristige strategische Bedeutung der Wolford AG betont und bestätigt, dass die Gesellschaft weiterhin finanziell unterstützt werde – unter anderem mittels Gesellschafterdarlehen. Bei der nächsten Hauptversammlung wird der Vorstand vorschlagen, den Kapitalerhöhungsbeschluss zu widerrufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.