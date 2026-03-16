Wolford muss Umsatzrückgang hinnehmen

Im laufenden Jahr will das Unternehmen seine neue Produktstrategie umsetzen und die Markenrevitalisierung weiter ankurbeln. Wolford steckt bereits seit mehreren Jahren in der Krise. Für 2024 hatte das Unternehmen einen Verlust von rund 52 Millionen Euro gemeldet. Die Jahreszahlen 2025 sollen am 30. April veröffentlicht werden. Wolford-Mehrheitsaktionär ist die chinesische Fosun Fashion Group Wisdom mit knapp 75 Prozent, der deutsche Privatinvestor Ralph Bartel hält rund 20 Prozent der Anteile. Die Wolford AG verfügt über knapp 1 Prozent der Aktien als eigene Aktien, der Rest ist im Streubesitz.