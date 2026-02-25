Pozzo neuer Vorstandschef von Krisenfirma Wolford

So habe er als Vorstandsmitglied wesentliche Restrukturierungsmaßnahmen und Initiativen zur Stärkung des Kundenvertrauens initiiert und begleitet, zudem sei er stark in die strategische Prioritätensetzung involviert gewesen. Pozzo folgt somit Regis Rimbert nach, wobei von einem fließenden Übergang keine Rede sein kann: Rimbert war nur kurz CEO bei Wolford, nach einem halben Jahr schied er am 14. Jänner 2025 bereits wieder aus dem Vorstand aus. Somit war die Topposition über ein Jahr lang unbesetzt.