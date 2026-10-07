Mauer gibt sich keine Blöße – Red Star bleibt dran

Mit einem klaren 5:1-Heimsieg über Slovan bleibt Union Mauer weiter an der Spitze der Wiener Stadtliga. Allerdings ist Red Star der Sattler-Elf dicht auf den Fersen. Die Ottakringer besiegten im Verfolgerduell TWL Elektra 3:0. Die Highlights der Runde in der Wiener Stadtliga gibt es im Video.