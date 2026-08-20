Mops-Verbot bei der Welthundeausstellung?

Hohe Geldstrafen bei Übertretung

Für manchen Teilnehmer und seinen Liebling könnte das eine interessante Erkenntnis sein. Denn wer einen betroffenen Hund zur Ausstellung bringt, muss das österreichische Tierschutzgesetz als Maßstab nehmen und kann sich nicht darauf hinausreden, dass der eigene Zuchtverband diesen Look für besonders erstrebenswert hält. Wer dennoch ein solches Tier präsentiert, begeht eine Verwaltungsübertretung, die mit einer Geldstrafe von bis zu 3750 Euro und im Wiederholungsfall bis zu 7500 Euro geahndet wird.