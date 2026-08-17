Fans freuen sich über neues Foto von Gottschalk

Schöne Neuigkeiten von Thomas Gottschalk: Der beliebte Entertainer machte im letzten Jahr seine Krebserkrankung öffentlich und zog sich aus dem TV zurück. Jetzt veröffentlichte seine Schwester einen gemeinsamen Schnappschuss – ganz zur Freude der Fans.
Erst vor wenigen Wochen verriet Gottschalk auf Instagram, dass er „nach zwei Operationen, 33 Bestrahlungen und drei Wochen Reha (...) im Moment krebsfrei“ ist. Nun durften sich die Fans über eine neue, schöne Nachricht des Entertainers freuen.
Gottschalk posierte mit Schwester
Denn Gottschalks Schwester Raphaela Ackermann teilte jetzt einen gemeinsamen Schnappschuss auf Instagram. Zu sehen sind die Geschwister an einem Tisch, beide lächeln freudig in die Kamera, Gottschalk trägt ein weißes Hemd.
Aufgenommen wurde das Bild offenbar bei einer Hochzeit, wie einer der Hashtags unter dem Posting erahnen lässt. Außerdem fügte Ackermann die weiteren Hashtags „Familie“, „Geschwister“, „Bruder“ und „Liebe“ an.
„Absolut schön zu sehen, dass ...“
Ein Gottschalk-Update, das vor allem die Fans freut. In den Kommentaren heißt es unter anderem: „Absolut schön zu sehen, dass es Thomas wieder besser geht“, oder „Liebe Grüße an Thommy! Er sieht gut aus.“
Auch, wenn Gottschalk nach seinem Krebs-Schock im letzten Jahr derzeit positiv in die Zukunft blickt, machte er in seiner Instagram-Botschaft vor im Juli klar, dass zwar guter Dinge sei, sich sein Gesundheitszustand allerdings „jederzeit ändern“ könne, weshalb er an einer Versuchsreihe teilnehme.
Gleichzeitig bedankte sich Gottschalk für die „vielen Nachrichten und dafür, dass ihr in den vergangenen Monaten an mich gedacht habt“. Auch über die positiven Rückmeldungen zum neuen Schnappschuss dürfte sich der ehemalige „Wetten, dass..?“-Moderator mit Sicherheit sehr gefreut haben.
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