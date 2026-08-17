Fans freuen sich über neues Foto von Gottschalk

Auch, wenn Gottschalk nach seinem Krebs-Schock im letzten Jahr derzeit positiv in die Zukunft blickt, machte er in seiner Instagram-Botschaft vor im Juli klar, dass zwar guter Dinge sei, sich sein Gesundheitszustand allerdings „jederzeit ändern“ könne, weshalb er an einer Versuchsreihe teilnehme.