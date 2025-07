Kreuzfahrtschiffe melden Hochsaison für Noroviren

Die romantische Fahrt in den Sonnenuntergang mit einem Luxusliner auf hoher See kann derzeit auch leicht die Passage in Richtung Brechdurchfall bedeuten. „Norovirus-Ausbrüche sorgen auf Kreuzfahrtschiffen weltweit für Unruhe“, warnte am Mittwoch das deutsche Centrum für Reisemedizin (CRM).