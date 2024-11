Kokain, Magic Mushroom, Cannabis: Dealer verhaftet

Geständnis abgelegt

Zumindest gab er zu, in fast vier Jahren fünf Kilo Cannabiskraut profitabel in Umlauf gebracht zu haben. Darüber hinaus zeigte sich der überführte Täter geständig, im vergangenen halben Jahr knapp 20 Dekagramm Kokain an Abnehmer im Bezirk Oberwart verkauft zu haben.