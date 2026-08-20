Mopedfahrer bei Sturz lebensgefährlich verletzt

Donnerstagnachmittag war ein 68-jähriger Oststeirer mit seinem Puch-Moped auf der Eichbergstraße in Richtung Rohrbach an der Lafnitz (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam der Mann aus ungeklärter Ursache von der Straße ab, stürzte über eine rund drei Meter hohe Böschung und blieb im Straßengraben liegen.