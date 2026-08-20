Mopedfahrer bei Sturz lebensgefährlich verletzt

Schwerer Unfall im oststeirischen Rohrbach an der Lafnitz: Ein 68-Jähriger stürzte mit seinem Moped über eine Böschung und erlitt dabei lebensgefährliche Kopfverletzungen. Kurz vor dem Sturz dürfte er seinen Helm verloren haben.
Donnerstagnachmittag war ein 68-jähriger Oststeirer mit seinem Puch-Moped auf der Eichbergstraße in Richtung Rohrbach an der Lafnitz (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam der Mann aus ungeklärter Ursache von der Straße ab, stürzte über eine rund drei Meter hohe Böschung und blieb im Straßengraben liegen.
Zwei entgegenkommende Verkehrsteilnehmer (76 und 77 Jahre alt) wurden Zeugen des Unfalls und leisteten sofort Erste Hilfe. Laut bisherigen Erkenntnissen der Polizei dürfte der 68-jährige Mopedlenker seinen Helm unmittelbar vor dem Sturz verloren haben. Ob es sich dabei – passend zum Puch-Moped – um einen Oldtimer-Helm handelte, konnte man seitens Polizei noch nicht bestätigen.
Der Oststeirer erlitt beim Sturz lebensgefährliche Kopfverletzungen und wurde von einem Rettungshubschrauber in die Klinik Oberwart geflogen.
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