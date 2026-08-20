Red Bull Salzburgs Bester belohnte sich nicht

Der FC Red Bull Salzburg verschaffte sich mit einem knappen 1:0-Auswärtserfolg beim schwedischen Meister Mjällby eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel im Europa-League-Play-off. Vier Spieler bekamen für ihren Auftritt ein „Gut“. Die „Krone“-Noten im Detail.
Zawieschitzky 3
Selten geprüft, beim Lattentreffer im Glück.
Veratschnig 3
Solide. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Boma 2
Wirkte immer wieder nicht ganz auf der Höhe.
Zabransky 3
Besser als Boma, bewahrte die nötige Ruhe.
Schmid 4
Schaltete sich in der ersten Halbzeit sehr gut offensiv ein. Stärker als zuletzt.
Mazurek 2
Kam gar nicht zur Geltung, musste zurecht nach einer Stunde runter.
Barry 2
Auch der Strippenzieher im Mittelfeld erwischte diesmal einen gebrauchten Tag.
Redzic 4
Bester Bulle! Er hätte sich eine Torbeteiligungverdient gehabt. Seine Auswechslung kam etwas überraschend.
Vertessen 2
Konnte dem Spiel hinter der Spitze nicht den Stempel aufdrücken.
Baidoo 3
Solide Leistung des Flügelflitzers, er kann aber mehr.
Tabakovic 2
Blieb nach seinen vier Toren gegen Pafos diesmal bis auf eine gute Chance blass.
Kjaergaard 2
Fand nach seiner Einwechslung nicht ins Spiel.
Konate 4
War mit seinem Vorstoß in der Nachspielzeit am Gold-Eigentor beteiligt.
Kitano 3
Fügte sich gut ein, sorgte beim Siegtor für Gefahr im gegnerischen Strafraum.
Camara 4
Zeigte gute Ansätze, war vor dem 1:0 mit dem schnell ausgeführten Freistoß gedankenschnell.
Tohumcu 0
Feierte sein Bullen-Debüt.
Trainer Röhl 4
Sein Team spielte eine gute erste Halbzeit, nach der Pause war aber der Wurm drinnen. Wieder hatte ein Joker beim entscheidenden Tor die Beine im Spiel.
Unser Notenschlüssel: 6 teamreif, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt
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