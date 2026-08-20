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Armand Duplantis gewann historisches Höhenduell

Sport-Mix
20.08.2026 21:15
Armand Duplantis sprang wieder einmal höher als alle anderen.
Armand Duplantis sprang wieder einmal höher als alle anderen.(Bild: EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Beim zur Diamond League zählenden Leichtathletik-Event Athletissima in Lausanne haben sich die Stabhochsprung-Asse Armand Duplantis und Emmanouil Karalis einen Höhenwettkampf der Sonderklasse geliefert. Der Schwede überquerte am Donnerstag am Ufer des Genfer Sees 6,21 m, der Grieche kam auf 6,16 m. 

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Noch nie zuvor hatten sich zwei Stabhochspringer auf einer Höhe von 6,21 m duelliert. Oben drauf versuchte Duplantis noch, den Weltrekord auf 6,32 m zu steigern, scheiterte aber.

Emmanouil Karalis
Emmanouil Karalis(Bild: EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

Karalis pokerte
Karalis eröffnete das Spektakel, indem er pokerte. Nach 6,01 m ließ er 6,11 m aus, weil er überzeugt war, 6,16 m zu schaffen. Dieses Spiel beeindruckte „Mondo“ nicht. Auch er ließ die Höhe aus. Auf der Meeting-Rekordhöhe von 6,16 m eröffnete Karalis erfolglos. Duplantis hingegen überquerte die Latte, auch wenn er sie mit den Beinen leicht touchierte. Karalis schaffte die Höhe im zweiten Versuch, die Flugshow ging dadurch weiter.

An 6,21 m scheiterte Karalis knapp, Duplantis nicht. Dem Schweden gelang ein Top-Sprung ohne jegliche Berührung. Karalis probierte noch einmal 6,21 und dann 6,26 m – vergeblich. Duplantis ließ sich schließlich noch zu Weltrekordversuchen hinreißen. Nachdem dies zweimal misslang, winkte er ab.

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