Armand Duplantis gewann historisches Höhenduell

Karalis pokerte

Karalis eröffnete das Spektakel, indem er pokerte. Nach 6,01 m ließ er 6,11 m aus, weil er überzeugt war, 6,16 m zu schaffen. Dieses Spiel beeindruckte „Mondo“ nicht. Auch er ließ die Höhe aus. Auf der Meeting-Rekordhöhe von 6,16 m eröffnete Karalis erfolglos. Duplantis hingegen überquerte die Latte, auch wenn er sie mit den Beinen leicht touchierte. Karalis schaffte die Höhe im zweiten Versuch, die Flugshow ging dadurch weiter.