Neustifter Kirtag: Tracht, Trubel, Ausnahmezustand

Seit dem Jahr 2020 zählt das Hiatabaumaufstellen und der Umzug mit der Hauerkrone sogar zum immateriellen UNESCO-Kulturerbe. Dieser Brauch rührt aus der Mitte des 18. Jahrhunderts: Damals zogen die Neustifter Winzer mit einer Erntedankkrone zu Kaiserin Maria Theresia und baten um Steuerfreiheit, nachdem sie schlechte Erträge in eine schwierige wirtschaftliche Situation gebracht hatten. Und die Kaiserin erließ ihnen nicht nur die Zahlungen, sondern gab ihnen auch die Krone zurück, mit der Auflage, jedes Jahr einen Kirtag abzuhalten. Aufgrund der großflächigen Sperre der Rathstraße wird die Anreise mit den Öffis, insbesondere mit der Buslinie 35A empfohlen.