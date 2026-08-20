Rapid-Kuriosum! Raux-Yao trifft auf beiden Seiten

Bitteres Eigentor nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel dauerte es allerdings nur zehn Minuten, bis Raux-Yao erneut im Mittelpunkt stand – diesmal unfreiwillig. Die erste richtig gefährliche Aktion der Hausherren führte in der 55. Minute prompt zum 1:1. Kabore spielte McPake auf der linken Seite frei, Bolla hatte den Offensivspieler in seinem Rücken aus den Augen verloren. McPake brachte den Ball scharf zur Mitte, wo Raux-Yao die Hereingabe unglücklich ins eigene Tor abfälschte. Damit wurde aus dem umjubelten Rapid-Torschützen innerhalb von nur 25 Minuten der große Pechvogel der Grün-Weißen.