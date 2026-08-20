Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Radsport

Ex-Weltmeister Alaphilippe beendet seine Karriere

Sport-Mix
20.08.2026 22:59
Julian Alaphilippe beendet mit 34 Jahren seine Karriere.
Julian Alaphilippe beendet mit 34 Jahren seine Karriere.(Bild: AFP/JEFF PACHOUD)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der zweifache Straßenrad-Weltmeister Julian Alaphilippe beendet mit sofortiger Wirkung seine Karriere. Wie die Sportzeitung „L‘Equipe“ berichtet, habe der französische Radstar entschieden, dass die Tour de France sein letztes Rennen gewesen sei. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Alaphilippe besaß beim Schweizer Tudor-Rennstall zwar noch einen Vertrag für ein weiteres Jahr, doch konkurrenzfähig war der 34-Jährige kaum noch. Bei der Frankreich-Rundfahrt konnte er sich auf keiner Etappe in Szene setzen.

Zwei WM-Titel im Straßenrennen
Alaphilippe hatte 2020 und 2021 den WM-Titel im Straßenrennen gewonnen. Dazu siegte er 2019 beim Klassiker Mailand-Sanremo und gewann dreimal Fleche Wallonne. Auch bei der Tour sorgte er mit sechs Etappensiegen und dem Bergtrikot 2018 für Furore. 2019 fuhr er gar 14 Tage im Gelben Trikot, am Ende belegte er den fünften Gesamtrang.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport-Mix
20.08.2026 22:59
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Schwarze Rauchwolke in NÖ: Sorge um Mitarbeiter
118.644 mal gelesen
Eine riesige Rauchwolke stieg in den Himmel empor.
Steiermark
„Hatte sie so gern, wieso musste das passieren?“
113.211 mal gelesen
Hinter diesen Wänden spielten sich furchtbare Szenen ab.
Steiermark
Steirer tötet acht Jahre alte Tochter mit Messer
101.804 mal gelesen
In diesem Haus spielten sich am Montagabend schreckliche Szenen ab.
Außenpolitik
Meinl-Reisinger: Wir sind „Zielland“ für Moskau
1513 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger in Helsinki
Niederösterreich
FPÖ am Weg zur Nummer Eins in Niederösterreich
1495 mal kommentiert
Landbauers FPÖ liefert sich mittlerweile ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Volkspartei von Johanna ...
Innenpolitik
ÖVP zerbröselt an Dürre – bald auch die Koalition?
1475 mal kommentiert
Christian Stocker muss die Koalition im Streit zusammenhalten – und schafft das momentan nicht ...
Mehr Sport-Mix
Radsport
Ex-Weltmeister Alaphilippe beendet seine Karriere
Stabhochsprung
Armand Duplantis gewann historisches Höhenduell
Puchstein zu Giants
Zweitliga-Coach? Football-Meister Graz jubelt!
Sport Tv Logo
Klare Ansage
Simmering rüstet auf: „Titel muss das Ziel sein“
Flag Football
Österreich-Teamchef tritt nach schwacher WM zurück

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf