Ex-Weltmeister Alaphilippe beendet seine Karriere

Zwei WM-Titel im Straßenrennen

Alaphilippe hatte 2020 und 2021 den WM-Titel im Straßenrennen gewonnen. Dazu siegte er 2019 beim Klassiker Mailand-Sanremo und gewann dreimal Fleche Wallonne. Auch bei der Tour sorgte er mit sechs Etappensiegen und dem Bergtrikot 2018 für Furore. 2019 fuhr er gar 14 Tage im Gelben Trikot, am Ende belegte er den fünften Gesamtrang.