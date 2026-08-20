Einbrüche am helllichten Tag: Täter auf der Flucht

Besitzer sah Täter bei der Flucht

„Die Täter waren durch ein aufgebrochenes Terrassenfenster ins Gebäude gelangt und hatten die Räume im Erdgeschoss durchsucht“, heißt es seitens der Polizei. Der Hausbesitzer konnte die mutmaßlichen Einbrecher noch bei der Flucht mit einem Fahrzeug, das auf dem Nachbargrundstück abgestellt gewesen war, beobachten. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg. Auch hier ist die Schadenshöhe noch unbekannt.