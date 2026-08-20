Einbrüche am helllichten Tag: Täter auf der Flucht

Gleich zwei Einbruchsdiebstähle beschäftigen am Donnerstag die Polizei in Tirol. In Oberhofen wurde ein Moped aus einem leer stehenden Einfamilienhaus gestohlen, in Kitzbühel flüchteten mutmaßliche Täter nach einem Einbruch mit einem Fahrzeug.
Eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Telfs wurde am Donnerstag gegen 13.40 Uhr zum Bahnhof Oberhofen gerufen. Grund war ein Moped ohne Kennzeichen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus: Das Gefährt stammte aus einem leer stehenden Einfamilienhaus.
Höhe der Beute noch unklar
Bei einer Nachschau entdeckten die Beamten zwei aufgebrochene Türen. Die bislang unbekannten Täter hatten das Moped aus dem Haus gestohlen. Ob noch weitere Gegenstände fehlen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.
Einbruch in Haus in Kitzbühel
Bereits kurz vor 13 Uhr wurde ein Einbruch in ein Haus in Kitzbühel gemeldet. Ein 83-jähriger Niederländer kehrte gegen 12.55 Uhr gemeinsam mit seiner Frau von einem Termin zurück und bemerkte den Einbruch.
Besitzer sah Täter bei der Flucht
„Die Täter waren durch ein aufgebrochenes Terrassenfenster ins Gebäude gelangt und hatten die Räume im Erdgeschoss durchsucht“, heißt es seitens der Polizei. Der Hausbesitzer konnte die mutmaßlichen Einbrecher noch bei der Flucht mit einem Fahrzeug, das auf dem Nachbargrundstück abgestellt gewesen war, beobachten. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg. Auch hier ist die Schadenshöhe noch unbekannt.
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