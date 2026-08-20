Jetzt spielt der Herbst auf!

Klamm & Klang: 25. August, Taxenbach: Fackelschein, Felswände und Musik: Bei der Lichterwanderung durch die Kitzlochklamm begleiten Weisenbläser die Besucher.

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25. August, Taxenbach: Fackelschein, Felswände und Musik: Bei der Lichterwanderung durch die Kitzlochklamm begleiten Weisenbläser die Besucher. www.taxenbach.at Internationales Harmonikatreffen: 28.-30. August, St. Michael im Lungau: Drei Tage lang dreht sich alles ums gemeinsame Musizieren.

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28.-30. August, St. Michael im Lungau: Drei Tage lang dreht sich alles ums gemeinsame Musizieren. www.lungau.at Knappenfest mit Schwerttanz: 6. September, Bad Gastein: In Altböckstein trifft Musik auf Geschichte.

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6. September, Bad Gastein: In Altböckstein trifft Musik auf Geschichte. www.gastein.com Nassfelder Schafabtrieb: 12. September, Gastein: Beim traditionellen Schafabtrieb kehren die Tiere von der Alm ins Tal zurück. gastein.com Klang & Kulinarik: 18. Oktober, Großgmain: Bauernmarkt, Musik & Salzburger Spezialitäten treffen im Freilichtmuseum aufeinander. www.freilichtmuseum.com

AUCH ZUM MITMACHEN

Brotbackkurse, Kräuterwanderungen und Handwerksveranstaltungen laden zum Selbermachen ein. Dazu kommen Musikwege und Museen rund um Volksmusik.

Brot „begreifen“: Von 3. September bis 30. Oktober wird am Kunsthof in Thomatal traditionell gebacken. Dabei lernt man alte Handwerkstechniken kennen und bäckt selbst Brot und süße Mehlspeisen.

www.events.lungau.at

Von 3. September bis 30. Oktober wird am Kunsthof in Thomatal traditionell gebacken. Dabei lernt man alte Handwerkstechniken kennen und bäckt selbst Brot und süße Mehlspeisen. www.events.lungau.at Heufiguren basteln: Am 14. September zeigt Waltraud am Bauernhof Großwidmoos in Wagrain, wie aus Heu kleine Figuren und andere Kunstwerke entstehen.

www.wagrain-kleinarl.at

Am 14. September zeigt Waltraud am Bauernhof Großwidmoos in Wagrain, wie aus Heu kleine Figuren und andere Kunstwerke entstehen. www.wagrain-kleinarl.at Jodelwanderweg, Königsleiten: Wandern und dabei die eigene Stimme ausprobieren: Auf dem Jodelwanderweg verbinden sich Naturerlebnis und Musikkultur.

www.zillertalarena.com

MUSIKALISCH DURCHS LAND

Zehn Musikreisen führen 2026 durch alle fünf Gaue. Besonders reizvoll: im Lungau zwischen Alm- und Alphornklängen, im Pinzgau mit Jodeln und Musik vor Bergkulisse oder im Salzburger Seenland.

Alle Termine und Infos: www.bauernherbst.com

Allgemeine Infos: Salzburgerland: www.salzburgerland.com