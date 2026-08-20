„Kraftpaket“ hat den nächsten Titel im Visier

Seine Lieblingsübung im Krafttraining? „Ganz klar: Kreuzheben! Da ist im letzten Winter mit 250 Kilogramm der nächste Meilenstein gepurzelt. Damit halte ich unter den heimischen Baseballern bestimmt einen Rekord“, schmunzelt der Lehrer. Für den es ab Samstag (12 Uhr) mit den Ducks in die heiße Saison-Phase und den vierten Liga-Titel in Serie geht. Im Play-off gastiert man zuerst bei den Indians in Dornbirn, eine Woche darauf gibt’s die Rückspiele der Best-of-5-Serie in Wiener Neustadt.