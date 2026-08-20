„Kraftpaket“ hat den nächsten Titel im Visier

Baseballer sind nicht gerade dafür bekannt, Kraftpakete zu sein. Klar, der Fokus des Sports widmet sich auch eher Läufen, Würfen und Schlägen, statt wilden Zweikämpfen mit dem Gegner. Für solche wäre Julian Faulhaber, First Base der Wiener Neustadt Diving Ducks, allerdings bestens gerüstet.
Der 23-Jährige fand in der Kraftkammer den perfekten Ausgleich zum Baseball – allerdings nur in der Off-Season. „Während dem Spielbetrieb ist das etwas suboptimal. Wenn ich an Muskelmasse aufbaue, leidet automatisch die Ausdauer darunter. Mir geht dann viel schneller die Luft aus“, grinst das Muskelpaket, das zuletzt zum zweiten Mal in Folge zum besten Spieler des Grunddurchganges gewählt wurde.
Seine Lieblingsübung im Krafttraining? „Ganz klar: Kreuzheben! Da ist im letzten Winter mit 250 Kilogramm der nächste Meilenstein gepurzelt. Damit halte ich unter den heimischen Baseballern bestimmt einen Rekord“, schmunzelt der Lehrer. Für den es ab Samstag (12 Uhr) mit den Ducks in die heiße Saison-Phase und den vierten Liga-Titel in Serie geht. Im Play-off gastiert man zuerst bei den Indians in Dornbirn, eine Woche darauf gibt’s die Rückspiele der Best-of-5-Serie in Wiener Neustadt.
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