Verstappen verlängert vorzeitig bei Red Bull

Mekies ein wichtiger Faktor

Und auch der vierfache Weltmeister selbst gibt sich motiviert: „Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung. Wir haben die besten Leute, und ich freue mich darauf, weiterhin mit allen zusammenzuarbeiten, um wieder an die Spitze zu gelangen. Das bleibt das oberste Ziel, auf das wir alle hingearbeitet haben und das wir auch weiterhin verfolgen werden“, so Verstappen.