Verstappen verlängert vorzeitig bei Red Bull

Jetzt sind die Spekulationen beendet: Max Verstappen bleibt Bulle. Der vierfache Formel-1-Weltmeister verlängert bei Red Bull seinen Vertrag bis 2030.
Diese Nachricht hat in der Motorsport-Welt durchaus für Überraschung gesorgt und hohe Wellen geschlagen. „Wir sind sehr erfreut, bekannt zu geben, dass Max bei uns für weitere vier Jahre verlängert hat“, gibt Red Bull auf Instagram bekannt, dass Max Verstappen dem österreichischen Rennstall erhalten bleibt.
„Seit seinem Einstieg in das Red Bull Junior-Programm im Jahr 2014 und seinem Teamdebüt im Jahr 2016, bei dem er gleich bei seinem allerersten Grand Prix einen Sieg errang, ist Max weit mehr als nur ein Fahrer geworden. Er ist ein prägender Bestandteil der Geschichte, der Identität und des Erfolgs von Oracle Red Bull Racing“, betont das Team am Donnerstag wenige Minuten später schließlich in einer offiziellen Aussendung.
Spekulationen hielten sich hartnäckig
Die Verlängerung kommt für viele Fans und Experten dabei durchaus überraschend. Immerhin war zuletzt immer intensiver über einen Abschied des Niederländers von Red Bull oder gar einem Karriereende spekuliert worden.
„Dass Max weiterhin bei uns bleibt und wir den besten Fahrer der Startaufstellung behalten können, ist eine fantastische Nachricht für alle bei Red Bull, Oracle Red Bull Racing sowie für die Formel 1 und den Motorsport insgesamt“, zeigt sich Teamchef Laurent Mekies begeistert.
Mekies ein wichtiger Faktor
Und auch der vierfache Weltmeister selbst gibt sich motiviert: „Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung. Wir haben die besten Leute, und ich freue mich darauf, weiterhin mit allen zusammenzuarbeiten, um wieder an die Spitze zu gelangen. Das bleibt das oberste Ziel, auf das wir alle hingearbeitet haben und das wir auch weiterhin verfolgen werden“, so Verstappen.
Zudem freut sich der Niederländer die Nachricht im Vorfeld des Rennwochenendes in Zandvoort verkünden zu dürfen und gibt sich emotional: „Die Reise mit demselben Team fortzusetzen, mit dem ich meine gesamte Karriere verbracht habe, ist etwas ganz Besonderes und etwas, das ich mir schon immer gewünscht habe.“
Wesentlich für seine Entscheidung den Vertrag bei Red Bull doch zu verlängern, dürfte Teamchef Mekies gewesen sein. „Es ist auch großartig, nun schon seit über einem Jahr mit Laurent zusammenzuarbeiten – ich sehe, dass er eine klare Vision für das Team hat. Alle in Milton Keynes glauben an das, was wir aufbauen, und ich freue mich auf das nächste Kapitel.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.