Trickbetrüger im Urlaub: Was haben Sie erlebt?

In unserem Artikel haben wir die zehn fiesesten Betrugsmaschen aufgelistet, mit denen Gauner derzeit in Italien ihr Unwesen treiben. Der Spiegeltrick, der Hütchenspieler, die falsche Rose in der Hand – Betrüger im Urlaub kennen unzählige Tricks. Waren Sie schon einmal betroffen? Erzählen Sie uns Ihre Erfahrungen in den Kommentaren!
Kaum ist man im Urlaub angekommen, lauern sie schon: Trickbetrüger, die genau wissen, dass Touristen im Urlaub ein wenig unachtsamer sind – schließlich will man ja entspannen. Ein bisschen Ablenkung hier, ein gut einstudierter Trick dort und schon ist man um einen guten Teil des Urlaubsgeldes leichter. Von der plötzlichen „Autopanne“ bis zur täuschend echten Buchungsbestätigung: Der Kreativität der Tunichtgute ist keine Grenze gesetzt, und trotz aller Warnungen tappen jedes Jahr wieder viele Urlauber in dieselben Fallen.
Wir wollen Ihre Geschichte hören!
Wie haben Sie die Situation erkannt, wie sind Sie damit umgegangen, und was würden Sie anderen Leserinnen und Lesern raten? Wir sind auf Ihre Erfahrungen gespannt!
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