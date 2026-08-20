Trickbetrüger im Urlaub: Was haben Sie erlebt?

Kaum ist man im Urlaub angekommen, lauern sie schon: Trickbetrüger, die genau wissen, dass Touristen im Urlaub ein wenig unachtsamer sind – schließlich will man ja entspannen. Ein bisschen Ablenkung hier, ein gut einstudierter Trick dort und schon ist man um einen guten Teil des Urlaubsgeldes leichter. Von der plötzlichen „Autopanne“ bis zur täuschend echten Buchungsbestätigung: Der Kreativität der Tunichtgute ist keine Grenze gesetzt, und trotz aller Warnungen tappen jedes Jahr wieder viele Urlauber in dieselben Fallen.