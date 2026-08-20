Entging Hinrichtungen
Ältester Häftling der USA starb an Altersschwäche
Für den US-Amerikaner Francis Clifford Smith war bereits achtmal ein Hinrichtungstermin angesetzt – doch der wegen Mordes verurteilte Häftling entging der Todesstrafe jedes einzige Mal. Nun ist der 101-Jährige an Altersschwäche gestorben.
Smith wurde 1950 wegen Mordes verurteilt, weil er einen Nachtwächter in einem Jachtclub in Connecticut getötet haben sollte. Der Mann beteuerte aber zeitlebens seine Unschuld. Die Beweise, auf deren Grundlage er verurteilt wurde, wurden im Laufe der Jahre immer wieder in Frage gestellt. So widerriefen Zeugen ihre Aussagen und ein anderer Häftling gestand die Tat. Doch Smith musste viele weiter Jahre im Gefängnis bleiben.
Auch ein Polizist, der den Verdächtigen nach der Tat verhört hatte, glaubt an seine Unschuld. „Ich bin mir nicht einmal sicher, ob er bei dem Mord anwesend war“, erklärte Major Leo Carroll vor einem Begnadigungsausschuss.
Hier ist ein weiteres Bild des ältesten bekannten Häftlings der USA zu sehen:
Der Häftling kam aufgrund dieser Zweifel zwar vorerst nicht frei, dennoch wurde jede geplante Hinrichtung aufgeschoben. 1954 wurde seine Strafe schließlich in eine lebenslange Haft umgewandelt.
Freilassung auf Bewährung währte nicht lange
1967 gelang ihm ein Fluchtversuch – Smith wurde allerdings nur zwölf Tage später wieder gefasst. 1975 wurde er auf Bewährung entlassen. Doch nicht einmal ein Jahr später wurde er wegen eines kleineren Diebstahls und Waffenbesitzes erneut verhaftet. Weil er gegen die Auflagen verstoßen hatte, landete er erneut im Gefängnis.
Zuletzt in Pflegeheim für Häftlinge untergebracht
2020 wurde Smith schließlich in ein Pflegeheim für ältere Menschen innerhalb des Justizsystems verlegt – dort starb er schließlich im Juni an Altersschwäche, nachdem er fast acht Jahrzehnte hinter Gittern verbracht hatte. „Seine Familie war bei seinem Tod nur sehr wenig involviert, aber wir haben dafür gesorgt, dass alles angemessen war, seinen Wünschen entsprach und würdevoll verlief“, erklärte ein Sprecher der Einrichtung, in der Smith zuletzt untergebracht war.
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