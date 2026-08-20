Ältester Häftling der USA starb an Altersschwäche

Zuletzt in Pflegeheim für Häftlinge untergebracht

2020 wurde Smith schließlich in ein Pflegeheim für ältere Menschen innerhalb des Justizsystems verlegt – dort starb er schließlich im Juni an Altersschwäche, nachdem er fast acht Jahrzehnte hinter Gittern verbracht hatte. „Seine Familie war bei seinem Tod nur sehr wenig involviert, aber wir haben dafür gesorgt, dass alles angemessen war, seinen Wünschen entsprach und würdevoll verlief“, erklärte ein Sprecher der Einrichtung, in der Smith zuletzt untergebracht war.