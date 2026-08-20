Harsche Kritik, Gerüchte und Appell an Politik

Nicht beim Camp in der Slowakei dabei ist Teamchef Alexander Bröms: „Der Teamchef konnte aufgrund eines familiären Schicksalsschlags nicht am Start des Lehrgangs teilnehmen, wollte aber unbedingt so schnell wie möglich nachkommen. Nachdem sich diese Situation leider sogar noch verschlechtert hat, steht fest, dass er den gesamten Lehrgang verpassen und von den Assistant Coaches Sarah Hodges und Mario Bellina vertreten wird“, verlautbarte der Verband. Zuletzt machten Gerüchte die Runde, Bröms würde als Folge des Aufschreis der Spielerinnen gar nicht mehr zum Team kommen: „Das stimmt nicht“, hieß es in der Stellungnahme des ÖEHV.