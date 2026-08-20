Emotionales Messi-Tor von Rangelei überschattet

Auch Bruder nicht zu bremsen

Der Auftakt zu chaotischen Minuten. Der Philadelphia-Akteur tackelte nämlich im Gegenzug Bright zu Boden und die beiden begannen auf dem Rasen zu raufen. Teamkollegen eilten herbei, um die Streithähne voneinander zu trennen. Doch Sullivans erst 16 Jahre alter Bruder Cavan war derart in Rage geraten, dass er nicht zu beruhigen war und selbst auf einen Miami-Profi losging.