Emotionales Messi-Tor von Rangelei überschattet

Ein emotionales Tor von Superstar Lionel Messi beim 2:2 seines Vereins Inter Miami gegen Philadelphia Union ist zur Nebensache geraten. Denn überschattet wurde die Partie von wilden Szenen in der Nachspielzeit, bei der gleich zwei Brüder ihre Hände im Spiel hatten.
In der 26. Minute des Spiels sorgte Messi für einen emotionalen Höhepunkt, als er zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung für Inter Miami traf. Das Tor widmete der Argentinier seinem kürzlich verstorbenen Vater. Eine bewegende Szene, die am Ende aber von den wilden Szenen am Ende der Partie in den Schatten gestellt werden sollte.
Denn in der Nachspielzeit kam es zu einer regelrechten Rangelei zwischen den beiden Teams. Philadelphias Quinn Sullivan ging im Strafraum von Miami zu Boden. Der Unparteiische entschied auf Abstoß – doch anstatt das Spiel fortzusetzen, drückte Inter-Miami-Kicker Yannick Bright den Kopf von Sullivan zu Boden.
Auch Bruder nicht zu bremsen
Der Auftakt zu chaotischen Minuten. Der Philadelphia-Akteur tackelte nämlich im Gegenzug Bright zu Boden und die beiden begannen auf dem Rasen zu raufen. Teamkollegen eilten herbei, um die Streithähne voneinander zu trennen. Doch Sullivans erst 16 Jahre alter Bruder Cavan war derart in Rage geraten, dass er nicht zu beruhigen war und selbst auf einen Miami-Profi losging.
Rote Karten gab es schließlich gegen Cavan Sullivan und Miami-Kicker Bright. Das Spiel endete unterdessen mit 2:2. Messi, der erstmals seit dem Tod seines Vaters ein Tor erzielt hatte, und sein Team konnten auch im vierten Spiel der Saison keinen Sieg holen.
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