Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wilde Szenen auf Rasen

Emotionales Messi-Tor von Rangelei überschattet

Fußball International
20.08.2026 08:32
Wilde Szenen kurz vor Ende der Partie.
Wilde Szenen kurz vor Ende der Partie.(Bild: AFP/ISAIAH VAZQUEZ)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ein emotionales Tor von Superstar Lionel Messi beim 2:2 seines Vereins Inter Miami gegen Philadelphia Union ist zur Nebensache geraten. Denn überschattet wurde die Partie von wilden Szenen in der Nachspielzeit, bei der gleich zwei Brüder ihre Hände im Spiel hatten. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

In der 26. Minute des Spiels sorgte Messi für einen emotionalen Höhepunkt, als er zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung für Inter Miami traf. Das Tor widmete der Argentinier seinem kürzlich verstorbenen Vater. Eine bewegende Szene, die am Ende aber von den wilden Szenen am Ende der Partie in den Schatten gestellt werden sollte.

Denn in der Nachspielzeit kam es zu einer regelrechten Rangelei zwischen den beiden Teams. Philadelphias Quinn Sullivan ging im Strafraum von Miami zu Boden. Der Unparteiische entschied auf Abstoß – doch anstatt das Spiel fortzusetzen, drückte Inter-Miami-Kicker Yannick Bright den Kopf von Sullivan zu Boden. 

Auch Bruder nicht zu bremsen
Der Auftakt zu chaotischen Minuten. Der Philadelphia-Akteur tackelte nämlich im Gegenzug Bright zu Boden und die beiden begannen auf dem Rasen zu raufen. Teamkollegen eilten herbei, um die Streithähne voneinander zu trennen. Doch Sullivans erst 16 Jahre alter Bruder Cavan war derart in Rage geraten, dass er nicht zu beruhigen war und selbst auf einen Miami-Profi losging. 

Lesen Sie auch:
Schwere Wochen liegen hinter Superstar Lionel Messi. 
Schöne Geste der Fans
Nach Tod des Vaters: Emotionales Messi-Comeback
13.08.2026
„Ziemliche Zweifel“
Herzzerreißender Abschiedsbrief: Hört Messi auf?
12.08.2026

Rote Karten gab es schließlich gegen Cavan Sullivan und Miami-Kicker Bright. Das Spiel endete unterdessen mit 2:2. Messi, der erstmals seit dem Tod seines Vaters ein Tor erzielt hatte, und sein Team konnten auch im vierten Spiel der Saison keinen Sieg holen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
20.08.2026 08:32
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Lionel Messi
PhiladelphiaMiami
Inter MailandInter Miami
Vater
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Panettiere: Erste Details zu Todesursache enthüllt
252.719 mal gelesen
Trauer um Hayden Panettiere: Am Montag wurden erste Details zum Tod der Schauspielerin bekannt. ...
Ausland
AUA verweigerte Luftfahrt-Chefin das Boarding
232.836 mal gelesen
Als reguläre Passagierin unterwegs, durfte die oberste Schweizer Luftfahrt-Chefin bei der AUA ...
Steiermark
„Hatte sie so gern, wieso musste das passieren?“
110.762 mal gelesen
Hinter diesen Wänden spielten sich furchtbare Szenen ab.
Niederösterreich
FPÖ am Weg zur Nummer Eins in Niederösterreich
1496 mal kommentiert
Landbauers FPÖ liefert sich mittlerweile ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Volkspartei von Johanna ...
Außenpolitik
Drohnen-Ärger! Moskau droht Europa mit Terror
1084 mal kommentiert
Die Ukraine schlug zuletzt im tiefsten Russland zu – und zerstörte Lagerzentren des „russischen ...
Außenpolitik
Iran nimmt Europa ins Visier: Prüft Angriffe in EU
1026 mal kommentiert
Der Iran denkt offenbar darüber nach, Ziele in Europa anzugreifen.
Mehr Fußball International
Wilde Szenen auf Rasen
Emotionales Messi-Tor von Rangelei überschattet
Vor 9 Jahren gegründet
Überraschungs-Team kämpft um die Champions League
Sport Tv Logo
„Viel Feuer drinnen“
Mini-Stadion schrumpft vor Duell mit Salzburg
Böses LASK erwachen
„Sehr bitter!“ Viel Frust und Hoffnung auf Wunder
Premier-League beginnt
Oliver Glasner und ein Austro-Quartett greifen an
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf