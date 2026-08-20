Schlaflos über Supermarkt: Anrainerin verzweifelt

Warum eine Niederösterreicherin nachts kaum mehr schlafen kann, hat für sie einen eindeutigen Grund: die Kühlanlage eines Supermarkts im selben Gebäude.
„Ich höre das Gebrumme Tag und Nacht, wobei die Nacht natürlich am schlimmsten ist. Manchmal vibriert sogar das Sofa“, schilderte Ute W. der Ombudsfrau. Sie drehe aufgrund des Schlafmangels schon fast durch. Auf Nachfrage beim Supermarkt meinte man lediglich, das sei immer schon so gewesen.
Geräusche waren nicht immer da
„Das stimmt definitiv nicht, denn dann wäre ich schon längst ausgezogen. Ich wohne seit 22 Jahren in der Wohnung“, ärger sich die Niederösterreicherin. Einen Akustiktest aus eigener Tasche zu bezahlen, kann sich die Pensionistin nicht leisten. „Ich bin auch nicht auf Streit aus, ich will einfach wieder meine Ruhe haben, wie in all den Jahren zuvor.“
Supermarkt weist Vorwürfe zurück
Der Supermarkt-Betreiber hat auf Anfrage der Ombudsfrau die Situation überprüft. In den letzten sechs Monaten sei ein Klappenmotor ausgetauscht worden, der zuvor Lärmbelästigung verursacht habe. Dies allerdings in der Nachbarwohnung, die direkt oberhalb des Maschinenraumes liege. Derzeit laufe die Anlage normgemäß und es könne daher zu keiner Lärmbelästigung in der Wohnung durch die Filiale kommen.
Ursache weiter ungeklärt
„Man braucht das Kühlgerät doch nur einfach auszuschalten. Dann wüsste man sofort, ob das Geräusch daher kommt oder nicht“, fordert die Anrainerin.
Sie ist jedenfalls nicht die Einzige mit einem solchen Problem. Immer wieder wenden sich Menschen an die Ombudsfrau, die sich über den durch Wärmepumpen oder Kühlanlagen verursachten Lärm beschweren. Immer heißt: Liegt alles in der Norm. Muss diese eventuell geändert werden?
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