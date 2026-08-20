Schlaflos über Supermarkt: Anrainerin verzweifelt

Geräusche waren nicht immer da

„Das stimmt definitiv nicht, denn dann wäre ich schon längst ausgezogen. Ich wohne seit 22 Jahren in der Wohnung“, ärger sich die Niederösterreicherin. Einen Akustiktest aus eigener Tasche zu bezahlen, kann sich die Pensionistin nicht leisten. „Ich bin auch nicht auf Streit aus, ich will einfach wieder meine Ruhe haben, wie in all den Jahren zuvor.“