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Gewinnen Sie Tickets für Rapids Europacup-Hit

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20.08.2026 09:14
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Am 26. August geht es in Hütteldorf um das große Geld. Dann wird der österreichische Rekordmeister auf das Überraschungsteam Heart of Midlothian aus Schottland treffen und um den Einzug in die Ligaphase der UEFA Conference League kämpfen. Die „Krone“ macht's möglich und bringt Sie zu dem vielleicht entscheidenden Spiel. 

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Wenn im Allianz Stadion um das internationale Weiterkommen gekämpft wird, dürfen natürlich auch die Rapid-Fans nicht fehlen. Die Grün-Weißen wollen vor heimischer Kulisse den nächsten Schritt in Richtung europäische Ligaphase machen und dabei auf die lautstarke Unterstützung von den Rängen zählen.

Schotten mit schlechten Österreich-Erinnerungen
Mit österreichischen Teams haben die Schotten in dieser Europacup-Saison bereits schmerzhafte Erfahrungen gemacht. In der zweiten Runde der Champions-League-Qualifikation war gegen Sturm Graz nichts zu holen: Die Steirer feierten zunächst einen klaren 4:0-Heimsieg und gewannen anschließend auch das Rückspiel in Edinburgh mit 2:0. Mit einem Gesamtscore von 0:6 mussten sich die Hearts aus der Königsklassen-Qualifikation verabschieden. Nun soll also Rapid dafür sorgen, dass Österreich für die Schotten erneut zum schlechten Pflaster wird.

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Tickets zu gewinnen
Die „Krone“ verlost für das Heimspiel am 26. August um 18:45 2x2 Tickets. Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 24. August, 09:00 Uhr ausfüllen und live dabei sein!

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle teilnehmenden Abonnenten des „Sport“-Newsletters und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

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