Gewinnen Sie Tickets für Rapids Europacup-Hit

Schotten mit schlechten Österreich-Erinnerungen

Mit österreichischen Teams haben die Schotten in dieser Europacup-Saison bereits schmerzhafte Erfahrungen gemacht. In der zweiten Runde der Champions-League-Qualifikation war gegen Sturm Graz nichts zu holen: Die Steirer feierten zunächst einen klaren 4:0-Heimsieg und gewannen anschließend auch das Rückspiel in Edinburgh mit 2:0. Mit einem Gesamtscore von 0:6 mussten sich die Hearts aus der Königsklassen-Qualifikation verabschieden. Nun soll also Rapid dafür sorgen, dass Österreich für die Schotten erneut zum schlechten Pflaster wird.