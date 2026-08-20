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Soll auch so bleiben

Nur mit 50-Cent-Münze: Ärger über „Retro-WC“ in NÖ

Niederösterreich
20.08.2026 08:00
Genau 50 Cent – nicht mehr und nicht weniger. Eine Dame ärgert sich, denn als sie das stille ...
Genau 50 Cent – nicht mehr und nicht weniger. Eine Dame ärgert sich, denn als sie das stille Örtchen in Baden aufsuchen wollte, hatte sie nicht die richtige Münze zur Hand.(Bild: Krone KREATIV/Doris Seebacher)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

In Niederösterreich gibt es noch 45 Bahnhofstoiletten, die man nur mit einem 50-Cent-Stück betreten kann. Für manche ein Grund sich zu ärgern, denn nicht immer hat man die richtige Münze für den dringenden Gang zum stillen Örtchen im Börsel. 

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„Fast hätte ich mir in die Hose gemacht“, ärgert sich Bahnkundin Veronika M. aus Gloggnitz, Bezirk Neunkirchen, als sie kürzlich bei einem Zwischenstopp dringend die Toilette am Bahnhof Baden aufsuchen musste.

Dass sie dafür zahlen muss, ist sie bereits gewohnt – und das sei für sie auch in Ordnung. Aber dass es am Bahnhof Baden noch diese „alten Retro-Klos gibt, wo man genau 50 Cent hineinwerfen muss“, das nervte sie gewaltig. In der Trafik nebenan kaufte sie rasch etwas, um zu einer 50-Cent-Münze zu gelangen.

Diese warf sie aber just in eine Toilette, die schon besetzt war. Ärgerlich, dachte sich Frau M. Und noch ärgerlicher war, dass sie jetzt keine 50 Cent mehr für eine andere Toilette hatte, sondern nur mehr einen Euro. 

Für den Toilettengang bezahlen sei für Frau M. ok, aber die Münzzahlung findet sie dann doch ...
Für den Toilettengang bezahlen sei für Frau M. ok, aber die Münzzahlung findet sie dann doch „ein bisschen veraltet“.(Bild: Doris Seebacher)

Das Problem daran: „Diese Türautomaten nehmen nur exakt 50 Cent. Zum Glück verließ gerade eine Dame das Klo und ich konnte ohne zu zahlen hineinschlüpfen“, erinnert sich M. an ihre volle Blase.

Kosten sollen helfen, Verschmutzung und Vandalismus zu minimieren
An Niederösterreichischen Bahnhöfen gibt es nur mehr 45 Toilettenanlagen, die mit diesen Münzautomaten ausgestattet sind. „Uns geht es dabei nicht darum, mit dem Gang zur Toilette Geld zu verdienen. Die Erfahrung zeigt vielmehr, dass eine Kostenpflicht dabei helfen kann, Verschmutzungen und Vandalismus einzudämmen und für eine geordnetere Nutzung zu sorgen“, heißt es dazu von den ÖBB.

In naher Zukunft sei nicht angedacht, die Toiletten auf Bankomatzahlung umzurüsten. Und: „An 216 Bahnhöfen können die WC-Anlagen weiterhin kostenlos benutzt werden.“

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