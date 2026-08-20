Nur mit 50-Cent-Münze: Ärger über „Retro-WC“ in NÖ

Kosten sollen helfen, Verschmutzung und Vandalismus zu minimieren

An Niederösterreichischen Bahnhöfen gibt es nur mehr 45 Toilettenanlagen, die mit diesen Münzautomaten ausgestattet sind. „Uns geht es dabei nicht darum, mit dem Gang zur Toilette Geld zu verdienen. Die Erfahrung zeigt vielmehr, dass eine Kostenpflicht dabei helfen kann, Verschmutzungen und Vandalismus einzudämmen und für eine geordnetere Nutzung zu sorgen“, heißt es dazu von den ÖBB.