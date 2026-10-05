Kostenlose Hilfe für Paare und Familien im Ländle

„Eigentlich beginnt unsere Geschichte mit einem Paradoxon: Die Ehe- und Familienberatung gibt es schon länger als das EFZ selbst“, erklärt Geschäftsführer Bohuslav Bereta. Tatsächlich nahmen in Vorarlberg bereits vor über 50 Jahren die ersten ausgebildeten Beraterinnen ihre Arbeit auf. Ausgehend von der 1971 gegründeten Lehranstalt für Ehe- und Familienberatung etablierte sich der Grundsatz, Hilfe nicht erst in akuten Krisen anzubieten, sondern Menschen kontinuierlich und fachlich qualifiziert zur Seite zu stehen. Nach der Gründung des EFZ im Jahr 1979 übernahm die Einrichtung schließlich 1996 offiziell die Rolle als bundesgeförderte Familienberatungsstelle von der Caritas.