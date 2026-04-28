Sieben Feuerwehrleute bei Brand verletzt

Dach mit Kranfahrzeug entfernt

Die Feuerwehr konzentrierte sich darauf, ein Übergreifen der Flammen auf ein direkt angebautes Gästewohnhaus zu verhindern. Da sich unter dem Blechdach des Wohnhauses eine enorme Hitze entwickelte, musste dieses mithilfe eines Kranfahrzeuges abgetragen werden, um die Glutnester bekämpfen zu können. Im Zuge des schwierigen Einsatzes zogen sich insgesamt sieben Feuerwehrleute leichte Verletzungen zu. Sie wurden nach der Erstversorgung vor Ort zur weiteren Abklärung ins Landeskrankenhaus Bludenz eingeliefert.