Salzburger wiederholt Sieg in Oberstdorf

Stefan Rettenegger ist in starker Frühform! Der Kombinierer aus Salzburg gewann wie bereits im letzten Jahr den Sommer Grand Prix im deutschen Oberstdorf. Dreifach-Olympiasieger Jens Luraas Oftebro folgte mit Respektabstand.
Über eine Minute hatte Stefan Rettenegger am Ende des Sommer Grand Prixs in Oberstdorf Vorsprung auf den Norweger Jens Luraas Oftebro. Damit wiederholte er auch seinen Sieg aus dem Vorjahr.
„Es war ein Mega-Tag, ich habe einen großen Schritt auf der Schanze machen können und mich auch beim Laufen richtig gut gefühlt. Das stimmt mich sehr positiv für den Winter“, jubelte Stefan.
Bruder Thomas Rettenegger belegte den 27. Rang, Andreas Gfrerer wurde 19.
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