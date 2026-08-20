Mini-Stadion schrumpft vor Duell mit Salzburg

Am Fuße der Ostsee und direkt neben einem Campingplatz gastiert der FC Red Bull Salzburg am Donnerstagabend in Schweden. Die Kapazität im ohnehin schon kleine Stadion von Meister Mjällby AIF musste für den Treff im Play-off für die Europa League verringert werden. Die „Krone“ hat sich vor Ort umgesehen.
„Das ist der erste Tag in diesem Sommer, an dem es regnet.“ Das erklärt Taxifahrerin Ann Jessica auf dem Weg von Sölvesborg nach Hällevik. Dort liegt das Stadion von Schwedens Meister Mjällby, Salzburgs Gegner heute (18, live auf ServusTV) zum Auftakt des Play-offs für die Europa League.
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