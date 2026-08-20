Mini-Stadion schrumpft vor Duell mit Salzburg

Am Fuße der Ostsee und direkt neben einem Campingplatz gastiert der FC Red Bull Salzburg am Donnerstagabend in Schweden. Die Kapazität im ohnehin schon kleine Stadion von Meister Mjällby AIF musste für den Treff im Play-off für die Europa League verringert werden. Die „Krone“ hat sich vor Ort umgesehen.