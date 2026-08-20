Brandhölle in ehemaligem Stall ausgebrochen

Schwieriger Einsatz

Der Stall war nicht mehr zu retten, da ein Eindringen aufgrund des Vollbrandes nicht möglich war. Unter schwerem Atemschutz gelang es den Einsatzkräften, die Ausweitung der Flammen zu verhindern. Zwei Saugstellen an einem angrenzenden Teich sicherten zunächst die Wasserversorgung. Wegen der begrenzten Kapazität des Teiches errichtete die Feuerwehr zusätzlich eine Relaisleitung vom Putzengraben.