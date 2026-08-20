Brandhölle in ehemaligem Stall ausgebrochen

Brandalarm in einem ehemaligen Stall in St. Veit in Salzburg! Im Gebäude ist in der Nacht auf Donnerstag ein Feuerinferno ausgebrochen. Die Flammen wüteten so stark, dass sogar eine Ausweitung auf zwei angrenzende Wohnhäuser drohte.
Kurz vor Mitternacht um 23.30 Uhr ging bei der Feuerwehr St. Veit der Notruf ein, wie der Landesfeuerwehrverband in einer Aussendung berichtet. Nach Anrücken der Einsatzkräfte spitzte sich das Inferno dramatisch zu: Die Einsatzleute fanden den ehemaligen Stall bereits im Vollbrand auf und mussten rasch reagieren.
Durch den starken Funkenflug drohte eine Ausweitung des Feuers auf die nahegelegene Wiese und zwei Wohnhäuser. Im brennenden Gebäude befanden sich zudem Flaschen mit Schutzgas, woraufhin die Alarmstufe auf 4 erhöht wurde.
Schwieriger Einsatz
Der Stall war nicht mehr zu retten, da ein Eindringen aufgrund des Vollbrandes nicht möglich war. Unter schwerem Atemschutz gelang es den Einsatzkräften, die Ausweitung der Flammen zu verhindern. Zwei Saugstellen an einem angrenzenden Teich sicherten zunächst die Wasserversorgung. Wegen der begrenzten Kapazität des Teiches errichtete die Feuerwehr zusätzlich eine Relaisleitung vom Putzengraben.
Der Brand konnte schließlich unter Einsatz der Feuerwehren St. Veit, Schwarzach, Goldegg, St. Johann und Bischofshofen mit rund 135 Mann gegen 01.30 Uhr gelöscht werden. Menschen oder Tiere wurden laut Feuerwehr dabei nicht verletzt. Auch die Polizei, das Rote Kreuz und der Bürgermeister waren in der Nacht vor Ort.
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