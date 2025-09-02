Grasser droht in Causa Buwog weiterer Prozess

Grassers Fußfessel-Plan wackelt

Eine Verurteilung zu einer weiteren Freiheitsstrafe könnte Grassers Plan durchkreuzen, die Haft weitgehend mit einer elektronischen Fußfessel „abzudienen“. Denn seit 1. September kann bei einer Reststrafe von maximal zwei Jahren unter gewissen Voraussetzungen die Fußfessel beantragt werden. Zwar fasste Grasser vier Jahre Haft aus, allerdings kann die Justizanstalt bereits bei Haftantritt festlegen, dass ein Häftling nur eine Halb- oder Zweidrittel-Strafe absitzen muss.