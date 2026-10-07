Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Große Herausforderung

„Hoffentlich haben wir keine Verspätung!“

Sport-Mix
07.10.2026 08:37
Die Mädls rund um Trainer Roland Gattmayr wollen sich in der Österreichischen Bundesliga ...
Die Mädls rund um Trainer Roland Gattmayr wollen sich in der Österreichischen Bundesliga behaupten.(Bild: GEPA)
Porträt von Sophie Hartl
Von Sophie Hartl

Mit der SG Inzingvolley/Mils mischt auch Tirol wieder in der höchsten Volleyball-Liga mit. Doch die Liga stellt die Spielerinnen vor eine ganz neue logistische Herausforderung: Wie von A nach B kommen? Am besten umweltfreundlich mit der Bahn! 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Stundenlage Autofahrten, fremde Hallen und gewaltige Gegner – für Inzing/Mils ist das Bundesliga-Abenteuer bereits Realität. Doch dass die neue Liga kein Honigschlecken ist, mussten die Tirolerinnen nach der 1:3-Niederlage in Graz feststellen. „Wir konnten lange mithalten, haben dann aber einige Fehlentscheidungen in der Verteidigung gemacht“, schildert Trainer Roland Gattermayr. Das wusste Titelmitfavorit Graz natürlich zu nutzen.

Am Sonntag soll die Mannschaft rund um Gattermayr beim Heimspiel eine neue Chance bekommen, sich zu behaupten: „Eisenerz wird ein taffer Gegner, aber für uns ist das gut, um Fuß zu fassen“, meint Gattermayr. Doch nicht nur sportlich steht das Team vor großen Herausforderungen. Der Aufstieg in die oberste Liga bedeutet vor allem einen Mega-Reiseaufwand! „Wir sind eine kleine Spielgemeinschaft. Und für einen Verein im Westen Österreichs sind es doch riesige Ausgaben durch Fahrtzeiten und Fahrtkosten“, schildert der Trainer.

Mit Titelmitfavorit Graz konnten die Tirolerinnen lange mithalten.
Mit Titelmitfavorit Graz konnten die Tirolerinnen lange mithalten.(Bild: GEPA)

Umweltfreundlich mit der Bahn

Um Kosten zu sparen, wird die nächste Reise nach St. Pölten für die Auswärtsspiele gegen St. Pölten und Bisamberg am 17. und 18. Oktober mit der Bahn bestritten. „Hoffentlich haben wir keine große Verspätung“, scherzt Gattermayr (noch). Oft werden aber auch kleine Busse angemietet – doch ein solcher Reiseluxus ist finanziell nicht immer drin.

Umso größer ist die Bedeutung der Heimspiele – obwohl sie keine eigene Halle haben und zwischen drei Standorten wechseln. Am Sonntag soll das Landesportcenter in Innsbruck zu ihrer Festung werden. Dabei geht es sportlich vor allem ums Überleben: „Wir wollen auf jeden Fall in der Liga bleiben“, so Teamkapitänin Emilia Lamprecht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport-Mix
07.10.2026 08:37
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
TirolGrazSt. Pölten
Verspätung
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
466.716 mal gelesen
Wien
Krimi um Chefin von Wiens Szenelokal „Bettel-Alm“
200.794 mal gelesen
Die bekannte „Bettel-Alm“ gilt als Wiener Szenetreff bei fast allen Besuchern aus den ...
Oberösterreich
Neben Raphael (8) wurde auch der Hofhund erdrückt
144.879 mal gelesen
Der schreckliche Unfall in Haibach im Mühlkreis war auch für die Einsatzkräfte schwer zu ...
Innenpolitik
„Riesenerfolg“: Babler feiert sich & SPÖ in Video
1537 mal kommentiert
Andreas Babler ruft in einem Video die SPÖ-Mitglieder zur Einigkeit auf und verweist auf die ...
Innenpolitik
Neuwahlen? Erster ÖVPler wagt sich aus Deckung
1428 mal kommentiert
Der angekündigte Teil-Rückzug von Vizekanzler Andreas Babler stellt nicht nur seine eigene ...
Innenpolitik
Wirrer SPÖ-Krisenplan lähmt Republik monatelang
1262 mal kommentiert
Bilder sagen mehr als 1000 Worte: ratlose Gesichter nach dem SPÖ-Krisengipfel.
Mehr Sport-Mix
Große Herausforderung
„Hoffentlich haben wir keine Verspätung!“
Sport Tv Logo
In Kärnten
Kurios! Nationalteam läuft heuer im Unterhaus auf
Sport Tv Logo
Etappe in Osttirol
Giro-Direktor rollt für Gall roten Teppich aus
Sport Tv Logo
Nina Skerbinz‘ Wunsch
„Eine Medaille wäre schon cool, aber …“
Sport Tv Logo
OÖ-Rad-Ass bei EM
Mit Pogacar-Tipps und Country-Musik zur Medaille?

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf