„Hoffentlich haben wir keine Verspätung!“

Am Sonntag soll die Mannschaft rund um Gattermayr beim Heimspiel eine neue Chance bekommen, sich zu behaupten: „Eisenerz wird ein taffer Gegner, aber für uns ist das gut, um Fuß zu fassen“, meint Gattermayr. Doch nicht nur sportlich steht das Team vor großen Herausforderungen. Der Aufstieg in die oberste Liga bedeutet vor allem einen Mega-Reiseaufwand! „Wir sind eine kleine Spielgemeinschaft. Und für einen Verein im Westen Österreichs sind es doch riesige Ausgaben durch Fahrtzeiten und Fahrtkosten“, schildert der Trainer.