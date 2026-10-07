„Schämt euch!“ Aufreger bei Lionel Messis Abschied

Messi-Gala zum Abschied

Es war jedoch das einzige Ärgernis an dem besonderen Ereignis der Fußball-Historie. Fangesänge, grenzenloser Jubel und ein Feuerwerk – Messi wurde bei seinem Abschied aus der argentinischen Nationalmannschaft noch einmal so richtig gefeiert. Und lieferte nebenbei auch noch eine Gala mit einem Tor und zwei Vorlagen ab.