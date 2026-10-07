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Buhrufe und Pfiffe

„Schämt euch!“ Aufreger bei Lionel Messis Abschied

Fußball International
07.10.2026 08:33
Eine Werbung inmitten der Drohenshow für Lionel Messi sorgt für mächtig Ärger in Argentinien.
Eine Werbung inmitten der Drohenshow für Lionel Messi sorgt für mächtig Ärger in Argentinien.(Bild: AP/Julian Bongiovanni)
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Von krone Sport

Während Lionel Messi mit einem Treffer und zwei Vorlagen einen Märchen-Abschied beim 3:0-Erfolg im Freundschaftsspiel gegen Benin feierte, gab es abseits des sportlichen Geschehens einen kleinen Aufreger.

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Was war passiert? Mit einer Drohnen-Show in Buenos Aires sollte Lionel Messi am Dienstagabend noch einmal geehrt werden. Doch bevor die Messi gewidmeten Figuren erschienen, formten die Drohnen das Logo von „Sancor Seguros“, dem Hauptsponsor der Veranstaltung, am Nachthimmel. Die Folge: Buhrufe und Pfiffe der 85.000 Zuschauer im ausverkauften Monumental-Stadion.

Nicht nur in Buenos Aires, sondern auch im Netz war die Aufregung groß. „Schämt euch!“, schimpfte ein User in Richtung des Versicherungsunternehmens. Das plötzliche Auftauchen der Werbung mitten in einem der am meisten erwarteten Momente des Abends sorgte für jede Menge Kopfschütteln.

Messi-Gala zum Abschied
Es war jedoch das einzige Ärgernis an dem besonderen Ereignis der Fußball-Historie. Fangesänge, grenzenloser Jubel und ein Feuerwerk – Messi wurde bei seinem Abschied aus der argentinischen Nationalmannschaft noch einmal so richtig gefeiert. Und lieferte nebenbei auch noch eine Gala mit einem Tor und zwei Vorlagen ab.

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Keiner hat den Weltfußball in den letzten zwei Jahrzehnten so konstant und nachhaltig geprägt wie Messi. Mit seinem letzten Länderspiel tritt der Superstar, der auf Vereinsebene noch bei Inter Miami spielt, nun von der großen Fußballbühne ab.

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