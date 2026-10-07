Razzia in Szenelokal: Kellner dealten mit Drogen

In der Nacht auf 27. September stürmte ein Großaufgebot der Polizei mit schwerbewaffneten Beamten den Grazer Szeneclub unweit der Oper – nach „Krone“-Informationen handelte es sich um das „Circle“ (ehemals „Thalia“). Ermittlungen der Kriminalpolizei zufolge soll in diesem Lokal sowie in weiteren Szenelokalen vor allem Kokain im Kilobereich in Umlauf gebracht worden sein. Auch aus der Bevölkerung gab es immer wieder Hinweise, dass dort gedealt und auch konsumiert werden soll. Der Drogenverkauf soll dabei laut Polizei einer klaren Systematik gefolgt und direkt von Bediensteten, Kellnern und weitere Angestellten, organisiert worden sein.