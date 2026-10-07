Razzia in Szenelokal: Kellner dealten mit Drogen

Nach dem spektakulären nächtlichen Großeinsatz in einem Grazer Szenelokal wartet die Exekutive nun mit Details auf: Insgesamt wurden sechs Personen festgenommen, weitere werden noch folgen. Auch Kellner des besagten Clubs sollen ungeniert mit Drogen gedealt haben.
In der Nacht auf 27. September stürmte ein Großaufgebot der Polizei mit schwerbewaffneten Beamten den Grazer Szeneclub unweit der Oper – nach „Krone“-Informationen handelte es sich um das „Circle“ (ehemals „Thalia“). Ermittlungen der Kriminalpolizei zufolge soll in diesem Lokal sowie in weiteren Szenelokalen vor allem Kokain im Kilobereich in Umlauf gebracht worden sein. Auch aus der Bevölkerung gab es immer wieder Hinweise, dass dort gedealt und auch konsumiert werden soll. Der Drogenverkauf soll dabei laut Polizei einer klaren Systematik gefolgt und direkt von Bediensteten, Kellnern und weitere Angestellten, organisiert worden sein.
Beim von der Staatsanwaltschaft Graz angeordneten Einsatz konnte insgesamt sechs Tatverdächtige festgenommen werden. Bei den Durchsuchungen wurde Kokain, Cannabis und Amphetamine beschlagnahmt.
Polizei geht von weiteren Festnahmen aus
Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft laufen weiter auf Hochtouren. Die Ermittler gehen davon aus, dass es zu weiteren Festnahmen kommen wird. Dementsprechend seien vergleichbare Schwerpunktkontrollen und gezielte Zugriffe auch in Zukunft und auch in anderen Lokalen nicht ausgeschlossen.
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