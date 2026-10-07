Ahnungsloses Opfer stellte Schwerkriminelle ein

Der Wolf im Schafspelz – der sich ohne größere Hürden auf die Suche nach seinem nächsten Opfer machen konnte. Trotz Fußfessel, trotz einer Vielzahl an Vorstrafen. Das jüngste Opfer (66), schwer krank und auf Hilfe angewiesen, wurde monatelang mit Medikamenten vergiftet und bestohlen. Kenntnisse über das kriminelle Vorleben hatte die 66-Jährige bei der Einstellung nicht – Informationen seitens der Behörden blieben aus ...