Mit nur zwölf Spielern zum irren Unentschieden

„Kurz vor Schluss haben wir sogar das 5:4 vergeben, das wäre aufgrund der ersten Hälfte aber nicht verdient gewesen. Wobei: Was ist im Fußball schon gerecht“, befand Pavlovic, der ob des schlimmen Starts in die Partie zufrieden sein konnte. Ganz im Gegenteil zu Brambergs Obmann Martin Innerhofer. „So etwas habe ich noch nie erlebt. Mir fehlen die Worte“, sagte er. „Eigentlich darf es keinen Zweifel über den Sieger des Spiels geben. Aber auch solche Dinge passieren eben.“