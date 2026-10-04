Mit nur zwölf Spielern zum irren Unentschieden

Neben dem Spitzenspiel zwischen den Seekirchen Juniors und Straßwalchen hatte auch die zweite Nachmittagspartie in der Salzburger Liga einiges zu bieten. Dass der ATSV mit einem Punkt aus Bramberg heimfuhr, war aber ein kleines Wunder. Brambergs Obmann konnte es nicht fassen.
„Der Start war katastrophal. Da waren wir offenbar noch im Bus.“ ATSV-Trainer Milan Pavlovic konnte die ersten zehn Minuten des Auswärtsspiels in der Salzburger Liga bei Bramberg kaum fassen. Tore von Frederik Bilovsky (3., 6.) und Zior Ramo (10.) brachten die Hausherren gleich komfortabel mit 3:0 in Führung. Nach dem Treffer von Djordje Panic (21.) und verpasstem Anschlusstreffer stellte Dario Ivanovic (37.) die Drei-Tore-Führung wieder her. Die Lage schien fast aussichtslos.
„Was ist im Fußball schon gerecht?“
„In der Halbzeitpause haben wir Tacheles geredet“, betonte Pavlovic. „Wir haben deutlich mehr Mut gebraucht.“ Diese Vorgabe setzten seine Kicker in die Tat um. Erst verkürzte Marko Stojanovic (72.) bei seinem Comeback, dann markierte Oleksandr Danko (88., 90./Elfmeter) einen Doppelpack.
„Kurz vor Schluss haben wir sogar das 5:4 vergeben, das wäre aufgrund der ersten Hälfte aber nicht verdient gewesen. Wobei: Was ist im Fußball schon gerecht“, befand Pavlovic, der ob des schlimmen Starts in die Partie zufrieden sein konnte. Ganz im Gegenteil zu Brambergs Obmann Martin Innerhofer. „So etwas habe ich noch nie erlebt. Mir fehlen die Worte“, sagte er. „Eigentlich darf es keinen Zweifel über den Sieger des Spiels geben. Aber auch solche Dinge passieren eben.“
„Im Winter werden wir nachlegen“
Die Überraschung des ATSV gelang übrigens mit dem letzten Aufgebot. Neben den Startelfspielern war zusätzlich nur Andrija Petrovic auf der Bank. Zwölf Kicker – das ist Pavlovic selbstredend viel zu wenig. „Im Winter werden wir nachlegen“, bestätigte der Coach. Er habe fünf Spieler im Auge, um in der Breite wieder besser dazustehen.
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