Für Bergretter könnte heuer der Rekord fallen

Salzburgs Bergretter kommen heuer kaum zur Ruhe: Bis 1. Oktober gab es bereits über 730 Einsätze – deutlich mehr als im Vorjahr. Damit könnte der Rekord von 793 Einsätzen aus 2019 fallen. Besonders häufige Ursachen sind Stürze, Erschöpfung und medizinische Notfälle.
Bis Anfang Oktober wurde die Bergrettung schon 734 Mal benötigt. Das sind 84 Einsätze mehr als zur gleichen Zeit 2025. Im bisherigen Rekordjahr 2019 rückte die Bergrettung insgesamt 793 Mal aus. Geborgen wurden heuer schon 630 Menschen, darunter 292 Verletzte, jedoch auch 31 Tote.
Stürze, Erschöpfung und medizinische Notfälle zählen zu den häufigsten Ursachen. Über 11.100 Einsatzstunden wurden von den Bergrettern geleistet.
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