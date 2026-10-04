Für Bergretter könnte heuer der Rekord fallen

Bis Anfang Oktober wurde die Bergrettung schon 734 Mal benötigt. Das sind 84 Einsätze mehr als zur gleichen Zeit 2025. Im bisherigen Rekordjahr 2019 rückte die Bergrettung insgesamt 793 Mal aus. Geborgen wurden heuer schon 630 Menschen, darunter 292 Verletzte, jedoch auch 31 Tote.