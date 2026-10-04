Erntedank und Ehren für Rallye-Staatsmeister

War das ein prachtvoller Sonntag! In St. Michael marschierten alle Vereine zur Erntedankprozession auf und neben Getreideähren gab es auch Ehren für den prominenten Gemeindebürger und dreifachen Rallye-Staatsmeister Hermann Neubauer.
Die Vereine von Bürgermusik bis zu Trachtenfrauen, Feuerwehr und Schützengarde marschierten am Sonntag in St. Michael zur Erntedankprozession auf. Die Landjugend trug die von örtlichen Bäuerinnen frisch gebundene Erntekrone. Auch die Samsongruppe bat noch einmal zum Tanz.
Und der dreifache Rallye-Staatsmeister Hermann Neubauer (im Bild mit Töchterchen Livia) übernahm nach einer Ehrung den Taktstock und dirigierte den Rainermarsch.
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