Erntedank und Ehren für Rallye-Staatsmeister

Die Vereine von Bürgermusik bis zu Trachtenfrauen, Feuerwehr und Schützengarde marschierten am Sonntag in St. Michael zur Erntedankprozession auf. Die Landjugend trug die von örtlichen Bäuerinnen frisch gebundene Erntekrone. Auch die Samsongruppe bat noch einmal zum Tanz.